Oekraïense toptennisster Elina Svitolina walst over Russin tegen wie ze eerst niet wilde spelen: “Mijn prijzengeld gaat naar het leger”

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina weigerde eerder deze week in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (hard/239.477 dollar) tegen de Russin Anastasia Potapova te spelen. Uiteindelijk deed ze dat wel en ze won, makkelijk.

“Ik wil meedelen dat ik niet zal spelen in Monterrey, noch in elke andere wedstrijd tegen een Russische of Wit-Russische tennisster, tot de bevoegde instanties de nodige maatregelen hebben getroffen”, schreef de nummer 15 van de wereld op haar sociale media. “Ik wijs geen Russische atleten met de vinger. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de invasie in ons thuisland. Meer nog, ik wil hulde brengen aan alle spelers, vooral Russen en Wit-Russen, die dapper standpunt innemen tegen de oorlog. Hun steun is essentieel.”

Uiteindelijk speelde Svitolina wel omdat de WTA Russische en Wit-Russische tennissers enkel onder neutrale vlag gaat laten tennissen. En het eerste reekshoofd in Monterrey maakte meteen gehakt Potapova (WTA 81), die eerder had gereageerd dat ze vindt dat Russische atleten “gijzelaars van de huidige situatie” zijn. Svitolina, die in de Oekraïense kleuren speelde, won de partij met 6-2 en 6-1 in iets meer dan een uur.

“Dit is een speciaal toernooi voor mij”, zei Svitolina na afloop. “Al mijn prijzengeld gaat naar het Oekraïense leger dus bedankt voor alle steun.”

Ook Dayana Yastremska won dinsdag haar wedstrijd, op het WTA-toernooi in Lyon. De Oekraïense nummer 120 van de wereld was in drie sets te sterk voor de Roemeense Ana Bogdan. Yastremska barstte in tranen uit want ze vluchtte pas enkele dagen geleden uit Oekraïne nadat ze twee dagen in een ondergrondse parking verbleef. Haar ouders moest ze achterlaten.