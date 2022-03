GEMEENTERAAD. Lummen betaalt stukje van nieuw Genks dierenasiel

Lummen

Dierenasiel: Volgens burgemeester Luc Wouters (CD&V) staat deze legislatuur dierenwelzijn hoog op de agenda in Lummen. “Er werd een werkgroep samengesteld waarin alle professionele actoren in zetelen. Vorig jaar namen we het initiatief om de kattenpopulatie onder controle houden en we subsidiëren daarom het steriliseren. Er werd een samenwerking gestart met vrijwilligers die zich inzetten voor zwerfkatten en de dierenpolitie werd opgericht. Om de gevangen dieren een goede huisvesting te bieden kregen we een verzoek van het provinciebestuur om het nieuwe dierenasiel van Genk mee te financieren. Volgens een raming zou dat 3,2 miljoen euro kosten. Bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan zullen we daarvoor 55.400 euro vrijmaken. De stad Genk stelt een stuk grond ter beschikking en dan moet een architect aangesteld worden”, aldus Wouters.

Reiniging ruiten: Er worden 12 firma’s aangeschreven om een offerte te maken voor het poetsen van de ruiten van 12 gemeentelijke gebouwen. Schepen Wim Vangeel (CD&V): “We voorzien twee poetsbeurten per jaar en eventueel kan de firma op afroep worden ingezet. We schrijven een bestek uit voor 4 jaar en voorzien daarvoor 48.000 euro”, vertelt Vangeel.

