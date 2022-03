GEMEENTERAAD. Tongeren wil voormalige drukkerij onteigenen: “In de kelder staat 50 cm water en er zitten ratten”

Tongeren

Drukkerij Michiels: De stad wenst de voormalige drukkerij Michiels in de Corverstraat te onteigenen. Het pand werd door een huisjesmelker omgevormd tot 8 appartementen: “Sinds 2016 zijn er diverse pv’s opgesteld inzake veiligheid en hygiëne. Er loopt een herstelvordering bij het parket. De bewoners leven in erbarmelijke omstandigheden. In de kelder staat 50 cm water en er zitten ratten”, wist schepen Vrancken (Vooruit). Raadslid Castermans (Groen) stelde voor om het pand aan de sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo te verkopen. “Het is een gerechtelijke onteigening zonder voorkooprecht. Woonzo kan zich kandidaat stellen via Biddit”, reageerde de schepen.

GECORO: Het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is aangepast op acht punten: Zo wordt o.a. de vergadertijd beperkt tot maximum twee dossiers per zitting. De afgevaardigden van de politieke fracties mogen voortaan zowel de uiteenzetting als de bespreking bijwonen, niet de beraadslaging en ook niet de stemmig.

Handelsoverleg: De Middenstandsraad werd omgevormd tot Handelsoverleg Tongeren, een adviesraad voor ondernemers (handel, diensten en ambachten). Die bestaat uit een algemene vergadering, waarvan alle ondernemers-zaakvoerders met een vestiging in Tongeren deel uitmaken, en een bestuursraad met maximaal 6 leden afgevaardigd door de handelaarsvereniging Verenigde Handelaars Tongeren, maximaal 4 leden afgevaardigd door Unizo Tongeren, maximaal 5 leden afgevaardigd door de algemene vergadering, de schepen van Economie en 1 vertegenwoordiger uit elke politieke fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad en een medewerker van de dienst Economie van de stad Tongeren.