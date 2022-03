GEMEENTERAAD. Oud-schepen Jan Leus stopt met politiek door gezondheidsproblemen

Heers

Politiek pensioen: Oppositieraadslid Jan Leus (N-VA) kondigde bij het begin van de zitting aan dat hij zijn mandaat neerlegt wegens gezondheidsproblemen. Leus (57) was in de vorige legislatuur nog bijna vijf jaar schepen van Financiën, Toerisme en Leefmilieu, in oktober 2017 nam hij ontslag door spanningen binnen de meerderheid. “Ik kijk terug op een interessante politieke loopbaan waarbij ik mocht proeven van meerderheid en oppositie. Ik heb aan beide kanten gelachen, geleerd en gevloekt, vrienden gemaakt en soms ook verloren. Als oppositieraadslid was ik vaak een luis in de pels, maar ik vond dat dit ook mijn rol was. Toch verlaat ik de lokale politiek met een warm gevoel en blijf ik N-VA’er in hart en nieren.”

Waterwinning: Erika Princen (Hecht) vroeg aan de meerderheid om voor de verdere waterwinning in Rukkelingen-Loon een sterk onderbouwd advies te formuleren. “Niet alleen de huizen, maar zelfs de straten en stoepen in het dorp zijn aan het scheuren. De Watergroep beweert wel in de nieuwe vergunningsaanvraag dat ze constant zullen monitoren, maar we vinden nergens terug wat er moet gebeuren als de grenswaarden voor de waterpeilen bereikt worden.” Burgemeester Kristof Pirard (VLDumont) wacht het openbaar onderzoek af, maar was toch al duidelijk. “We willen niet alleen de natuur in het Hornebos, maar ook de mensen van Rukkelingen-Loon beschermen. De vierde put die veel dichter bij de huizen staat, baart ons zorgen. We gaan bewijsstukken vragen vooraleer we meegaan in dit verhaal.”

Noodfonds: CD&V pleitte in een extra punt voor de oprichting van een noodfonds voor alle inwoners van Heers die hun energiefactuur niet kunnen betalen. “Heel wat gezinnen vallen buiten de specifieke steunmaatregelen, een tijdelijke terugvorderbare steun zou voorkomen dat deze mensen nog dieper in de financiële problemen geraken”, zei Luc Schalenbourg. “Het Bijzonder Comité voor de sociale dienst moet hiervoor de concrete modaliteiten uitwerken.” Bevoegd schepen Heidi Pirlotte (VLDumont) was het idee genegen, maar vroeg om uitstel. “Eerst moeten we bekijken hoe we dit zouden kunnen aanpakken, waarin de verschillen zitten met het bestaande steunfonds en welke financiële middelen we kunnen aanwenden.”