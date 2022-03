’s-Gravenvoeren viert vastenavond in open lucht

‘s-Gravenvoeren

Geen optocht op vette dinsdag in ’s-Gravenvoeren en ook geen carnavalsbal om in ’s-Gravenvoeren ‘vastenavond’ te vieren. Bij de Voerenaars zit de microbe ‘carnavalitis’ echter in het bloed en wordt carnaval met de paplepel mee gegeven. Dus was het in ’s-Gravenvoeren tijd voor straatcarnaval aan de Sjamotte in het centrum waar er met meezingers (buiten) uiteraard gevierd werd.