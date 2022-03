Mogelijk 169 anonieme graven gevonden bij internaat voor inheemse kinderen in Canada

In Canada zijn opnieuw mogelijk 169 anonieme graven van kinderen aangetroffen nabij een voormalig internaat. Dat heeft de inheemse gemeenschap in het land dinsdag bekendgemaakt. Op amper een paar maanden tijd zijn er daarmee al bijna 1.500 kindergraven gevonden.

De Kapawe’no First Nation in het noorden van Alberta maakte de resultaten bekend na een zes dagen durende speurtocht met een georadar op het terrein van Grouard Missie. Tot hiertoe is slechts een klein deel van de site opgegraven. De kostschool, ook bekend als St Bernard’s Mission School, was geopend tussen 1894 en 1961 en werd geleid door de katholieke kerk.

“Deze ontdekking is het begin van een lang proces om antwoorden te vinden op de vraag wat er is gebeurd met de kinderen die nooit naar huis zijn teruggekeerd,” schrijft het Inheemse instituut van de universiteit van Alberta, dat de leiding van de zoektocht op zich heeft genomen.

Tussen het einde van de 19e eeuw en de jaren 1990 werden ongeveer 150.000 inheemse kinderen gedwongen ingeschreven in 139 kostscholen in het hele land, waar ze werden afgesneden van hun familie, taal en cultuur. Een nationale onderzoekscommissie beschreef het systeem in 2015 als “culturele genocide”.

Sinds een inheemse gemeenschap in Kamloops, westelijk Brits-Columbia, afgelopen mei honderden graven ontdekte op de plaats van een voormalige kostschool, zijn andere inheemse gemeenschappen in heel Canada begonnen met soortgelijke zoektochten. De autoriteiten schatten dat tussen de 4.000 en 6.000 studenten zijn verdwenen.