“Al sinds kerst stond bij ieder van ons de rugzak klaar om bliksemsnel te kunnen vertrekken, indien nodig”, klinkt het bij de 300 Belgische militairen die de komende dagen de NAVO-grens in Roemenië mee gaan beschermen. Wat ze er exact moeten doen, is nog onduidelijk. Zeker is wel dat hun missie een half jaar kan duren.