Alexis Saelemaekers mag nog eens starten, AC Milan en Inter scoren niet tijdens heenwedstrijd halve finale Coppa Italia

De heenwedstrijd van de halve finale van de Coppa Italia tussen AC Milan en Inter is geëindigd op een scoreloos gelijkspel: 0-0. Alexis Saelemaekers had in de openingsfase kunnen scoren, maar liet het liggen. Na 67 minuten werd onze 22-jarige landgenoot vervangen.

Alexis Saelemaekers moet de laatste weken vrede nemen met invalbeurten, maar voor de belangrijke halve finale van de Coppa Italia tegen stadsrivaal Inter stond onze landgenoot nog eens in de basis. Toch een blijk van vertrouwen van coach Stefano Pioli.

AC Milan was de sterkste ploeg tijdens de eerste helft. Na tien minuten kon Saelemaekers profiteren van een slechte pass van Samir Handanovic, maar de Inter-doelman zette zijn foutje recht en pakte de poging van onze landgenoot. Even later kwamen Theo Hernandez en Rade Krunic nog dicht bij de openingstreffer, maar het stond nog steeds 0-0 bij de rust.

© ISOPIX

Veel dichter bij een doelpunt kwamen Saelemaekers en Milan niet meer. Na 67 minuten werd het jeugdproduct van Anderlecht vervangen. Zijn statistieken dit seizoen blijven ondermaats: drie doelpunten en twee assists. Te weinig voor een vleugelaanvaller.

In de tweede helft was er veel strijd van beide ploegen, maar minder goed voetbal en nog minder doelgevaar. Alles zal in de return moeten gebeuren. Die staat gepland op 20 april.