Miljoenenroof in Amsterdam leidt naar appartement in Borgerhout, speurders zoeken getuigen

In het Nederlandse opsporingsprogramma ‘Opsporing Verzocht’ zijn dinsdagavond beelden getoond van een spectaculaire miljoenenroof in Amsterdam. De politie verspreidde ook beelden van voortvluchtige verdachten, en er worden tips gezocht over een appartement in Borgerhout.

In Amsterdam werd op 19 mei 2021 een goudtransport overvallen door een bende zwaarbewapende mannen. Die bedreigen medewerkers van een waardetransport. De tien overvallers gaan aan de haal met tientallen miljoenen aan goud en andere edelmetalen. Ze vluchtten weg voor de politie ter plaatse is en schieten verschillende keren in de lucht. Het komt tot een achtervolging en een grote klopjacht die uiteindelijk eindigt in Broek in Waterland, enkele kilometers ten noorden van Amsterdam.

© Opsporing Verzocht

Een overvaller wordt doodgeschoten door de politie en vijf anderen kunnen gearresteerd worden, een van hen zat in een vuilnisbak. De vijf zitten sindsdien in de gevangenis. Uit het onderzoek is gebleken dat een andere vluchtauto met vier daders wél weg geraakte na de overval. De vier mannen vluchtten naar Rotterdam en werden daar gefilmd door bewakingscamera’s terwijl ze doodgemoedereerd over straat liepen. Een van hen kon al herkend worden als de 26-jarige Brusselaar Ibrahim Akhlal. Van de drie andere mannen wordt de identiteit nog gezocht. “Vermoedelijk komen ze alledrie ook uit België of Frankrijk”, klinkt het in Opsporing Verzocht.

Wie weet waar Akhlal zich bevindt of wie de drie onbekende overvallers herkent, wordt gevraagd dat door te geven aan de politie.

© Opsporing Verzocht

Appartement op de Collegelaan

Tijdens hun onderzoek konden de Nederlandse speurders ook de dagen voor de overval reconstrueren. Daaruit bleek dat de gangsters de avond voor de overval samenkwamen in een appartement in de Collegelaan in Borgerhout. “Ze hebben hier een appartement gehuurd. We weten dat ze hier de avond voor de overval waren en we gaan ervan uit dat ze hier hun tactische briefing gehad hebben”, vertelt Christophe Bulinckx van de Federale Gerechtelijke Politie in het Belgische opsporingsprogramma Faroek. “Dit appartement was cruciaal voor de organisatie. Als iemand iets gezien heeft, rond dat tijdstip (19 mei 2021) dan willen we dat graag weten. Het kunnen bijvoorbeeld verdachte handelingen, wissels van voertuigen of verdachten die hier geweest zijn, zijn.”

© Opsporing Verzocht

Vier miljoen aan edelmetalen spoorloos

Hoewel het grootste deel van de buit gerecupereerd werd in Broek in Waterland, slaagden de gangsters er toch in om weg te geraken met enkele miljoen aan edelmetalen. “Het gaat om specifieke materialen die moeilijk te verhandelen zijn”, zegt men in Opsporing Verozcht. Zo worden onder meer vijf tonnetjes met in totaal 80 kilogram platinum gezocht, ook anderhalve kilogram goudkorrels kon nog niet teruggevonden worden. Net als enkele gesmolten goudbaren en een koffer vol schroot zoals gouden ringen. “Met een totale waarde van ruim vier miljoen euro”, klinkt het.

De speurders zoeken ook informatie over een appartement in de Jozef Van Damstraat in Zaventem, daar ontmoetten de gangsters elkaar geregeld voor de overval. Ook een ontbrekende vluchtauto, een BMW 3-reeks, wordt nog gezocht.

Alle tips zijn welkom bij de politie op het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu

© Opsporing Verzocht

© Opsporing Verzocht

Sam Reyntjens