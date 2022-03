Manchester City moeizaam voorbij Engelse tweedeklasser in FA Cup, ook Crystal Palace naar kwartfinale

Maar de Citizens kenden opvallend veel moeite met de rode lantaarn uit de Engelse Championship. Pas in de 60ste minuut kon Mahrez de score openen na een individuele actie. Zeven minuten later legde Grealish de eindstand vast. Kevin De Bruyne bleef de hele wedstrijd op de bank. Bij City begon de Oekraïense verdediger Oleksandr Zinchenko aan zijn eerste wedstrijd sinds zijn vaderland Oekraïne werd aangevallen door Rusland. Hij kreeg van zijn team de aanvoerdersband rond de arm.

Ook Crystal Palace, met invaller Benteke, haalt kwartfinales

Crystal Palace heeft in de vijfde ronde van de FA Cup tweedeklasser Stoke City uitgeschakeld. Het won met 2-1 in eigen huis. Christian Benteke viel in het slot van de wedstrijd nog in.

Na een flauwe eerste helft was er meer spektakel in de tweede. Al in minuut 53 bracht oude bekende Cheikhou Kouyaté Palace op voorsprong. Lang konden de Londenaren niet genieten van hun voorsprong. Vijf minuten later hing Josh Tymon de bordjes weer gelijk. Jaïro Riedewald kon uiteindelijk Palace nog behoeden voor een gelijkspel in de 83e minuut. In de toegevoegde tijd mocht Christian Benteke nog enkele minuten meegraaien.

Door de zege halen de troepen van Patrick Vieira de kwartfinales van de FA Cup. Stoke City is uitgeschakeld.