Turnhout

De moeder van de overleden Jairon (14) en zijn pluspapa zijn in shock en krijgen psychologische bijstand. Dat laat hun advocaat weten. “De mama kreeg steeds smoesjes te horen als ze naar haar zoon vroeg”, klinkt het. Zij schakelde vorige week de politie in, die de jongen dood heeft aangetroffen. Jairon was al sinds begin januari overleden.