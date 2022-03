Net voor zijn 25ste verjaardag hebben de voetbalgoden Daniele Zotti danig in de steek gelaten. De partij op Belisia begin februari was nauwelijks een kwartier oud toen de Bocholtse flankverdediger bij een onschuldig duel zijn been iets te ver strekte. Een inspanning met ‘verstrekkende’ gevolgen, want Zotti moet rekenen op een afwezigheid van zes tot negen maanden.