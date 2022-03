‘Save Your Tears’ van The Weeknd was wereldwijd de meest gedraaide hit van 2021. — © AP

Voor de tweede keer op rij heeft The Weeknd (32) de grootste hit van het jaar te pakken. Na Blinding lights in 2020, haalde vorig jaar Save your tears de eerste plaats. Het nummer stond in achttien landen op de eerste plaats in de hitlijsten en werd maar liefst 2,15 miljard keer gestreamd.