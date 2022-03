Truiense Hilde Vautmans pleit in Europees Parlement voor eengemaakt leger. — © TV Limburg

Sint-Truiden

Er is een sterk Europees leger nodig en er moet een gezamenlijk asiel- en migratiebeleid komen om de gevluchte Oekraïners menselijk op te vangen. Dat zei Europees Parlementslid Hilde Vautmans deze namiddag in het Europees Parlement. Ook de president van Oekraïne Zelenski hield een beklijvende speech waarna hij een staande ovatie kreeg van de leden van het Europees Parlement. De toespraak werd simultaan vertaald in het Nederlands.