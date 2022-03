Alle maatregelen tegen Rusland uit de sportwereld op een rijtje

Het Russische ProTeam Gazprom-RusVelo was vorige week nog aan het feest met de Tsjech Mathias Vacek in de UAE Tour. — © AFP

De Russische inval in Oekraïne blijft ook in de sportwereld de gemoederen beroeren. Een overzicht van alle maatregelen uit de sportwereld tegen Rusland.

European Club Association schorst alle Russische leden

De European Club Association (ECA), de organisatie die voetbalclubs in Europa vertegenwoordigt, heeft met onmiddellijke ingang de zeven Russische teams die lid zijn geschorst. Het gaat om CSKA Moskou, Krasnodar, Lokomotiv Moskou, FC Rostov, Rubin Kazan, Spartak Moskou en Zenit Sint-Petersburg.

Het Uitvoerend Comité van de ECA kwam dinsdag samen in het stadion van Tottenham in Londen.

Eerder besliste de FIFA om Rusland, als reactie op de invasie in Oekraïne, weg te houden van het WK en verhuisde de UEFA de finale van de Champions League van Sint-Petersburg naar Parijs. Ook het sponsorcontract met Gazprom werd stopgezet.

Internationale triatlonfederatie laat geen Russische en Wit-Russische atleten meer toe

World Triathlon, de internationale triatlonfederatie, heeft dinsdag aangekondigd dat ze Russische en Wit-Russische atleten en officials niet zal toelaten tot internationale wedstrijden of officiële evenementen na de Russische invasie in Oekraïne.

Het besluit, dat volgt op de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) van maandag, zal door het uitvoerend comité van de triatlonwereld tijdens zijn maandelijkse vergaderingen worden herzien naarmate de situatie zich verder ontwikkelt.

De wereldtriatlonbond had Rusland eind 2021 al een sanctie opgelegd wegens verschillende dopinggevallen, waardoor het in 2022 geen internationale wedstrijden meer mocht organiseren.

Ook Internationale Tafeltennisfederatie neemt maatregelen

De Internationale Tafeltennisfederatie (ITTF) schorst met onmiddellijke ingang alle Russische en Wit-Russische atleten en officials. Zij zijn niet langer welkom in competities die worden georganiseerd door de ITTF.

De federatie zegt hiermee gehoor te geven aan de aanbevelingen van het IOC na de Russische invasie in Oekraïne.

Verder benadrukt de ITTF dat er tot nader order geen Russische of Wit-Russische nationale symbolen, kleuren, vlaggen of volksliederen zullen worden getoond. De organisatie onderstreept ook dat er momenteel geen competities in Rusland of Wit-Rusland geprogrammeerd staan.

UCI schorst Russische en Wit-Russische nationale ploegen en teams

De Internationale Wielerunie (UCI) sluit zich aan bij de vele sportbonden die Rusland en Wit-Rusland sancties opleggen na de Russische invasie in Oekraïne. De wielerfederatie laat dinsdagavond weten dat Russische en Wit-Russische nationale teams met onmiddellijke ingang worden uitgesloten van wedstrijden op de internationale kalender.

Daarnaast verliezen alle Russische en Wit-Russische ploegen hun UCI-status. Dat geldt onder meer voor Gazprom-RusVelo, dat uitkomt op het tweede niveau (als ProTeam). Die ploeg was vorige week nog aan het feest met de Tsjech Mathias Vacek in de UAE Tour (WorldTour).

Verder worden de Russische en Wit-Russische nationale kampioenschappen geschrapt en zullen Russische of Wit-Russische kandidaturen voor UCI-organisaties niet in overweging worden genomen.

Russische en Wit-Russische renners die uitkomen voor buitenlandse teams, mogen in competitie blijven, maar moeten dat wel onder neutrale vlag doen.

De UCI zegt niet over te gaan tot een volledige schorsing van Russische en Wit-Russische renners omdat er “rekening wordt gehouden met contractuele rechten van renners en ploegen”.

Russen en Wit-Russen blijven, onder neutrale vlag, welkom op ATP- en WTA-toernooien

Russen en Wit-Russen mogen blijven deelnemen aan ATP- en WTA-toernooien. Beide overkoepelende tennisorganisaties veroordelen dinsdagavond in een gezamenlijk statement de Russische invasie in Oekraïne, maar leggen geen schorsingen op aan atleten. De betrokken sporters zullen wel onder neutrale vlag moeten uitkomen.

“Op dit moment blijven spelers uit Rusland en Wit-Rusland het recht behouden om aan internationale competities deel te nemen op de Tour en de grandslams. Maar ze zullen tot nader order niet deelnemen onder de naam of de vlag van Rusland of Wit-Rusland”, klinkt het. Bij de mannen is de Rus Daniil Medvedev de nummer 1 van de wereld, de Wit-Russische Aryna Sabalenka staat derde bij de vrouwen.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van Moskou gaat in oktober niet door, verduidelijkten beide bonden nog.

De ITF besliste daarnaast dat Rusland en Wit-Rusland dit jaar niet mogen deelnemen aan de Davis Cup en Billie Jean King Cup, een competitie die de Russen vorig jaar zowel bij de mannen als de vrouwen wonnen. Voor België betekent de schorsing van Wit-Rusland dat het zonder te spelen doorstoot naar de finaleronde van de Billie Jean King Cup omdat Wit-Rusland half april de tegenstander zou zijn van Elise Mertens en co in de kwalificatieronde.

IPC beslist woensdag over deelname Rusland en Wit-Rusland aan Paralympische Winterspelen

Het Uitvoerend Comité van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) vergadert woensdag over de vraag of Rusland en Wit-Rusland mogen deelnemen aan de Paralympische Winterspelen in Peking. Dat bevestigt een woordvoerder van de organisatie.

De beslissing zal nog dezelfde avond (plaatselijke tijd) bekend worden gemaakt.

Na de inval van Rusland in Oekraïne had het IOC erop aangedrongen sporters uit Rusland en Wit-Rusland uit te sluiten van internationale competities. Maar mogelijk zullen de paralympische atleten uit beide landen toch mogen deelnemen in Peking als neutrale atleten, zonder symbolen of volksliederen.

De Paralympische Winterspelen beginnen vrijdag (4 maart) en eindigen zondag 13 maart. Oekraïne zal overigens door een volledig team, goed voor zo’n twintig atleten en negen officials, worden vertegenwoordigd, zo liet het IPC eerder op de dag weten.