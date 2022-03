Michael Douglas speelt ‘founding father’ Benjamin Franklin in nieuwe serie van Apple

Michael Douglas (77) gaat Benjamin Franklin, een van de grondleggers van de Verenigde Staten en de man wiens beeltenis te zien is op een briefje van honderd dollar, spelen in een nieuwe serie. Het voorlopig titelloze project is een productie van Apple.

Veel details over de serie zijn nog niet bekend. Wel zal Douglas niet alleen de rol van Franklin, maar ook die van uitvoerend producent op zich nemen. Hoewel de man bekend werd om zijn rollen in films als Wall street en Basic instinct, haalt hij de laatste jaren zijn neus niet meer op voor televisie. Zo won hij in 2019 nog een Golden Globe voor zijn hoofdrol in het tragikomische The Kominsky method.