Ook de UCI neemt reeks maatregelen tegen Rusland: geen Russische of Wit-Russische teams meer welkom in de koers

Het Management Committee van de internationale wielerunie UCI kwam dinsdag bij elkaar om de maatregelen te bespreken vanwege de huidige situatie in Oekraïne. De UCI heeft daarna beslist om alle professionele wielerteams uit Rusland en Wit-Rusland te schorsen, dus ook die van de procontinentale wielerploeg Gazprom-Rusvelo.

In de eerste plaats heeft de UCI besloten dat Oekraïense atleten welkom zijn in het UCI World Cycling Centre (WCC), haar opleidings- en trainingscentrum in Aigle, Zwitserland. De UCI heeft bovendien beslist om de beslissingen die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op 28 februari heeft genomen ook toe te passen op de wielersport. Het gaat om preventieve maatregelen om de integriteit en de veiligheid van de sportwedstrijden en de eerbiediging van de olympische waarden te waarborgen.

Geen Russische en Wit-Russische ploegen meer welkom

De Russische en Wit-Russische nationale ploegen en/of nationale selecties krijgen met onmiddellijke ingang geen toestemming om deel te nemen aan evenementen op de internationale kalender van de UCI. De UCI-teamstatus wordt bovendien ingetrokken van alle teams met de Russische of Wit-Russische nationaliteit. Dat treft de volgende ploegen:

- UCI ProTeam Gazprom - RusVelo (RUS)

- UCI Continental Team Vozrozhdenie (RUS)

- UCI Baanploeg Marathon - Tula Cycling Team (RUS)

- UCI continentaal team CCN Factory Racing (BLR)

- UCI continentaal team Minsk Cycling Club (BLR)

- UCI Continental Team Vrouwen Minsk Cycling Club (BLR).

De UCI schrapt alle Russische en Wit-Russische evenementen van de internationale kalender van de UCI voor 2022 en zal geen nieuwe inschrijvingsverzoeken in overweging nemen. De volgende evenementen zijn betrokken bij de schrapping van de Internationale kalender van de UCI:

- Grand Prix Moskou 1: baanevenement van klasse 2 (20-21 mei 2022)

- Granfondo Moskou: UCI Granfondo World Series-evenement (21-22 mei 2022)

- Grand Prix Moskou 2: baanevenement van categorie 2 (22 mei 2022)

- Grand Prix Sint-Petersburg: baanevenement van categorie 2 (26-29 mei 2022)

- Vijf Ringen van Moskou: wegwedstrijd van categorie 2.2 (8-12 juni 2022).

De Russische en Wit-Russische nationale kampioenschappen worden eveneens geschrapt van de internationale kalender van de UCI. Het gebruik van alle emblemen, namen, acroniemen, vlaggen en volksliederen die verband houden met Rusland en Wit-Rusland is verboden bij alle evenementen op de internationale kalender van de UCI. De truien van de Russische en Wit-Russische nationale kampioenen zijn derhalve verboden. Biedingen van Russische en Wit-Russische kandidaten voor de organisatie van UCI-evenementen worden niet in overweging genomen.

Elke deelname van Russische of Wit-Russische atleten moet neutraal zijn. Ze mogen dus niet deelnemen onder de vlag van hun land.