Onder meer in C-Mine wordt medisch materiaal ingezameld voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. — © Chris Nelis

GENK

Altrio, een onafhankelijke Vlaamse thuisverplegingsdienst, heeft de leden opgeroepen om medisch materiaal in te leveren voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Verzamelpunt is een pand in de oude Paardenstallen in C-Mine.