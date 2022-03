Daar zijn de bouwprogramma’s weer: ‘Blind Gekocht’ komt met spin-off en Eén werkt aan nieuwe ‘Ons Huis Nieuw Huis’

To know your future, you must know your past. En dus gaat Jani Kazaltzis, vóór hij zijn debuut maakt als presentator in het vierde seizoen van Blind Gekocht, in de miniserie Jaren Later langs bij de ex-deelnemers van het populaire bouwprogramma. Intussen stort ook Eén zich op de immomarkt. De zender is momenteel op zoek naar kandidaten voor het nieuwe programma Ons Huis Nieuw Huis.