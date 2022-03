Alhoewel beiden even oud zijn (69 jaar) en een verleden als judoka delen, hebben Vladimir Poetin en Jean-Marie Dedecker mekaar nooit bestreden op de tatami. Al gaf toenmalig premier Guy Verhofstadt daar twintig jaar geleden wel een aanzet toe. “Maar dat is helaas niet doorgegaan”, verklaart Dedecker nu. “Klein ventje, herinner ik me. Ik sluit een napoleoncomplex niet uit.”