Keldert de moraal van deel van Russische soldaten? “Niet verwacht dat weerstand zo hevig ging zijn”

De Russische troepen die actief zijn bij de inval in Oekraïne hebben moeilijkheden om hun soldaten van voedsel te voorzien. Dat meldt een vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van Defensie dinsdag. Een bron binnen het Amerikaanse leger zegt bovendien dat de moraal bij de Russische troepen langzaam aan het kelderen is.

“Er zijn (...) tekenen dat ze problemen hebben met de bevoorrading van hun troepen, dat ze niet alleen zonder benzine komen te zitten, maar ook zonder voedsel”, zei de vertegenwoordiger van het Pentagon. De invasie van de Russen in Oekraïne verloopt trager dan verwacht. De Russen kampen niet alleen met logistieke problemen maar de weerstand van Oekraïense strijdkrachten is groter dan ze hadden verwacht.

Volgens het Pentagon zijn er aanwijzingen “dat de moraal bij sommige eenheden daalt omdat ze niet hadden verwacht dat de weerstand zo groot zou zijn”. De vertegenwoordiger wijst erop dat de Russen zouden kunnen beslissen een soort van pauze in te lassen om zich te hergroeperen en hun strategie te heroverwegen. Hij benadrukte dat de Russische troepen zich zeker zouden aanpassen en zouden proberen de uitdagingen aan te gaan. Bovendien heeft Rusland veel militaire middelen tot zijn beschikking.

Jonge soldaten

Het grootste deel van de Russische soldaten zijn jonge mannen. “En we zien aanwijzingen dat velen van hen niet volledig opgeleid waren en zelfs niet op de hoogte waren dat ze naar Oekraïne gestuurd werden voor een oorlog.”

Andere bronnen gaven eerder ook al aan dat veel soldaten dachten dat ze op een trainingsmissie gingen. Zo zegt een bron binnen het Pentagon in The New York Times dat al heel wat Russische troepen in Oekraïne zich overgegeven hebben. Eerder doken ook al beelden op van verwarde en huilende soldaten.

Volgens Amerikaanse schattingen bevindt meer dan 80 procent van de troepen die Rusland eerder aan de grens had verzameld, zich nu in Oekraïne. De vertegenwoordiger gaf geen commentaar op vragen over de informatie en de bronnen waarop hij zich baseert. Tot slot verklaarde hij nog dat de VS vermoeden dat Rusland sinds de start van de aanval al meer dan 400 raketten heeft afgevuurd op Oekraïne. Er zijn geen aanwijzingen dat Wit-Russische troepen Oekraïne zijn binnengegaan.