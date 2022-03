Ajax polst zoon Johan Cruijff als opvolger voor Overmars

Dat de commissarissen bij de voormalige voetballer van onder meer Barcelona, Espanyol, Manchester United, Deportivo Alaves en Oranje zijn uitgekomen, is geen verrassing. De huidige successen en de florissante financiële positie van Ajax zijn het indirecte gevolg van de door zijn vader ingezette Fluwelen Revolutie.

In september 2010 - na de 2-0-nederlaag bij Real Madrid, die volgens Johan Cruijff ook 8-0 of 9-0 had kunnen zijn - vond het clubicoon het welletjes en schreef hij een vernietigende column in De Telegraaf. “Ik geef eerlijk toe dat er nu veel kwaadheid in me zit. Omdat dit Ajax niet meer is. Deze ploeg is niet in staat om meer dan drie keer de bal naar elkaar toe te spelen en leverde in Madrid één schot op doel af. Met zo’n zes spelers uit de eigen opleiding, die bijna allemaal onder zouden sneeuwen. Dat de club nu bovenaan de Eredivisie staat zegt me daarom weinig, want met mijn ogen is niets mis”, aldus Cruijff, die daarmee het startsein gaf voor een lange strijd.

Overmars stapte op na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag. — © BELGAIMAGE

De rechter moest er zelfs aan te pas komen om de benoemingen van Louis van Gaal, Danny Blind en Martin Sturkenboom terug te draaien, waarna de leiding in handen van - zoals Cruijff ze noemde - de ‘voetballers’ kwam. Wim Jonk was verantwoordelijk voor de jeugdopleiding, Dennis Bergkamp voor de doorstroming van de jeugd naar het eerste elftal en Overmars voor het complete technische beleid. Edwin van der Sar werd algemeen directeur. Jonk en Bergkamp vertrokken met ruzie, maar zij legden daarvoor mede de basis waardoor Ajax weer aanhaakte bij de Europese top. In de bijna tien jaar dat Overmars directeur voetbalzaken was, noteerde Ajax een positief transferresultaat van 350 miljoen euro en werden daarvoor onmogelijk geachte transfers als van Dusan Tadic en Daley Blind gerealiseerd.

Nu Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag het veld heeft geruimd, is Ajax naarstig op zoek naar iemand die de erfenis van Cruijff kan voortzetten. En wie kan dat beter dan zijn zoon? Jordi beschikt - niet alleen vanwege zijn achternaam - over een gigantisch netwerk en heeft ervaring als technisch directeur. Hij vervulde die rol bij AEK Larnaca op Cyprus en het Israëlische Maccabi Tel Aviv. De laatste maanden keek hij als technisch adviseur mee in de keuken van Europese grootmacht FC Barcelona. Met de hulp van technisch manager Gerry Hamstra en hoofdscout Henk Veldmate wordt Cruijff in staat geacht de lijn-Overmars voort te zetten, want hoewel iedereen het gedrag van de voormalig directeur vanzelfsprekend afkeurt, balen velen van de leegte die hij op technisch gebied achterlaat.

Jordi Cruijff was niet bereikbaar voor een reactie.