Zesde inbraak sinds start 2022 in containerpark van Zonhoven

Voor de zesde keer in precies twee maanden tijd is er een inbraak in het containerpark van Zonhoven vastgesteld. De dieven hebben het telkens maar op een ding gemunt: de elektrotoestellen.

Het containerpark van Limburg.net op de Industrieweg-Zuid is sinds de start van 2022 al meermaals het doelwit geweest van dieven. Telkens wordt de omheining ter hoogte van de hoek waar het elektro afval staat doorgeknipt om dan afgedankte toestellen te stelen. Ilse Luypaerts, woordvoerder Limburg.net: “De inbraak werd dinsdag bij het openen van het containerpark vastgesteld en gebeurde tussen zaterdagnamiddag en vandaag. De zoveelste op rij. Telkens komen de dieven terug voor hetzelfde: elektrotoestellen die de mensen aan ons hebben gegeven. Limburg.net is daar eigenaar van en wij proberen die dingen zo goed mogelijk te recycleren. Dat mensen ze komen stelen, is bijzonder jammer.”

Onderdelen

Waarom de dieven het precies op die toestellen hebben voorzien en wat ze precies meenemen, is onduidelijk. “Wij gaan ook niet elke dag kijken wat er is neergelegd. Vandaar dat de buit onbekend is. Maar we vermoeden dat het gaat om koper of onderdelen van bepaalde toestellen.” Limburg.net heeft op nog in enkele parken problemen met dieven die het op dit soort toestellen gemunt heeft.

In het containerpark van Zonhoven hangen al camera’s en omdat de inbrakenreeks blijft aanhouden, patrouilleert de politie er ook regelmatig. mm