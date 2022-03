Nieuwpoort deze zomer gaststad voor Nostalgie Beach Festival

De radiozender slaat deze zomer dus voor het eerst zijn tenten op in Nieuwpoort. De burgemeester van Nieuwpoort is tevreden. “We hebben er twee jaar moeten op wachten, maar ons geduld zal meer dan beloond worden”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke. “Als gaststad zijn we bijzonder verheugd de nieuwe editie van het Beach Festival Nieuwpoort te mogen ontvangen. Het Maritiem Park, met op de achtergrond onze iconische vuurtoren en tal van zeilboten, vormt het ideale decor om de vele muziekfans op sleeptouw te nemen.”

De line-up wordt pas volgende week bekendgemaakt, maar Nostalgie belooft een affiche vol “straffe en tijdloze artiesten, een gemoedelijke ambiance en heel veel aandacht voor comfort en feelgood voor jong en oud op ons festivalterrein”.

Meer dan 7.000 mensen hebben al twee jaar tickets in de schuif liggen voor het Beach Festival.