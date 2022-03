Opnieuw mountainbiker zwaargewond op be-Mine: ”Onmogelijk om hele parcours te beveiligen”

Een 45-jarige Nederlander is dinsdagnamiddag ernstig gewond geraakt bij een val op het mountainbikeparcours op be-Mine. De gemeente had in het verleden al extra signalisatie gezet na eerdere ongevallen. Nu wordt bekeken om op sommige plaatsen kussens te leggen.

De onfortuinlijke fietsers was dinsdag samen met zijn zoon aan het oefenen op het parcours in Beringen-Mijn. Bij een van de sprongen ging het fout en kwam de man zwaar te val. Ter plaatse kreeg hij de eerste zorg van een mugarts. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Hasselt gebracht. In de loop van de namiddag was zijn toestand stabiel.

Niveau

Burgemeester Thomas Vints (CD&V) liet na eerdere ongevallen al maatregelen nemen naar signalisatie toe. “Er staan waarschuwingsborden waarop het niveau duidelijk wordt aangeduid. We willen hier een park maken waar ook de gevorderden wat uitdagingen hebben. Vandaar de duidelijke waarschuwingen dat sommige trajecten wat meer ervaring vereisen. Maar het is uiteindelijk altijd aan de mountainbiker zelf om te beslissen wat hij doet. De regel die er geldt, is: betreden op eigen risico. We kunnen daar maar moeilijk een bewaker gaan zetten om mensen tegen te houden.”

Veel nieuwe maatregelen kunnen er volgens de burgemeester naast de duidelijke affichering niet meer worden genomen. “We bekijken wel om sommige plaatsen extra uit te rusten met kussen. Maar we kunnen onmogelijk het hele parcours extra beveiligen.”

De lokale politie deed dinsdag de vaststellingen van het ongeval.