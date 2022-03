Toen Volodimir Zelenski (44) in 2019 zijn vrouw Olena Zelenska (44) vertelde over zijn ambitie om in de politiek te gaan, was ze tegen. Ze wilde geen publiek figuur worden. Nu weigert ze het Amerikaanse aanbod om veilig uit haar land te worden weggehaald aan te nemen. “Mijn plaats is bij mijn man en bij ons volk.”