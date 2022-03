Politieman (32) stapt uit het leven in commissariaat in Geel

In het veiligheidshuis in Geel heeft een 32-jarige politieman zich dinsdag van het leven beroofd met het wapen van een collega. Het parket vorderde een onderzoeksrechter om de omstandigheden van de wanhoopsdaad te onderzoeken.

De 32-jarige politieman van de Federale Gerechtelijke Politie was sinds maandagavond vermist. Hij werd dinsdag door collega’s van de zone Geel-Laakdal-Meerhout aangetroffen in zijn ouderlijk huis en werd naar het commissariaat aan de ­Stelenseweg in Geel gebracht. Daar greep hij het dienstwapen van een collega en beroofde hij zich van het leven.

“De onderzoeksrechter leidt sinds dinsdagmiddag het onderzoek naar de precieze omstandigheden die tot het drama hebben geleid. Tijdens een afstapping kreeg de onderzoeksrechter ter plaatse de eerste informatie”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het parket. “Op dit moment zijn er nog onduidelijkheden die eerst verder uitgeklaard moeten worden. Het onderzoek zal in alle sereniteit worden verdergezet.”

De politiemensen die aanwezig waren bij het incident werden opgevangen door het Stressteam van de politie. (sare)