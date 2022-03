Matteo Trentin zet Belgen een neus en triomfeert in beklijvende Le Samyn

Matteo Trentin (UAE Team Emirates) heeft met Le Samyn de Waalse miniversie van Parijs-Roubaix gewonnen. Na een lastige wedstrijd die geen seconde stilviel, reed een groepje met acht mooie namen naar de finish in Dour. Daarbij zes Belgen, maar in de spurt kwamen ze te kort tegen Matteo Trentin en Hugo Hofstetter. Dries De Bondt was de beste Belg op de derde plaats.

Hoe kwam de zege tot stand?

Hoewel de semiklassieker wel wat hoogtemeters kent, staat de wielerwedstrijd rond Dour vooral bekend als een miniversie van Parijs-Roubaix. Die kasseien liggen vooral in het laatste deel van het parcours wanneer de drie lokale rondes rond Dour aangedaan worden. De aanloop is nagenoeg biljartvlak en dat nodigde uit tot een vroege vlucht van zes. Daarbij drie Belgen, onder wie twee Limburgers: Looienaar Jente Boons (BEAT Cycling), Hammenaar Sander Lemmens (Tarteletto-Isorex) en Kasper Saver (Minerva Cycling). Verder ook nog aanwezig: Samuel Leroux (Go Sport - Roubaix Lille Métropole), Sam Welsford (Team DSM) en Nickolas Zukowsky (Human Powered Health).

Een zestal zocht haar geluk in de vroege vlucht. — © BELGA

Bij de aanvang van de eerste kasseistroken, controleerden in het peloton de ploegen van Jakobsen, Merlier en Tiller. Het verschil met de zes leiders bedroeg ruim drie minuten. Op 95 kilometer van de streep draaide het peloton voor het eerst de lokale ronde op met een achterstand van anderhalve minuut. Net op dat moment werd het peloton opgeschrikt door een valpartij, maar alle renners konden weer de fiets opkruipen.

Niet veel later verscheen Victor Campenaerts aan het front. Op een van de vele kasseistroken wou Vocsnor de benen eens testen en trok stevig door. Hij reed niet weg, maar de tegenstand was gewaarschuwd. De finale was duidelijk begonnen. Een spervuur van korte speldenprikken, maar niemand raakte weg. Het leek bij momenten wel een juniorenkoers: een open wedstrijd vol aanvalspogingen, want iedereen wilde voorop geraken.

Op 45 kilometer van het einde kon de race opnieuw beginnen. Alles zat weer bij mekaar. Het signaal voor Oliver Naesen om deze keer door te trekken op een kasseistrook. Het peloton viel in stukken en brokken uit mekaar en achteraan zakte de ene na de andere renner erdoor. Hij kreeg mooie namen mee en er ontstond een elitegroepje met onder meer de volgende mooie namen: Matteo Trentin, Victor Campenaerts, Florian Vermeersch, Rasmus Tiller, Stan Dewulf en Tim Merlier. De schifting was gebeurd.

Naesen (r.) steekt het vuur aan de lont. Trentin (l) gaat gezwind mee. — © BELGA

Pech voor aanstoker Naesen. Hij reed lek op de Rue de Belle Vue en moet zo de kopgroep laten gaan. Hij wordt ook voorbij gereden door het peloton en moet lang wachten op de volgwagen. Intussen bepaalt Campenaerts vooraan het tempo. Hij wordt af en toe afgelost door Stan Dewulf, maar al de rest weigerde mee te werken.

Op twintig kilometer van de streep spatte de kopgroep uiteen in drie groepen. Bleven over? De Bondt, Dewulf, Van Lerberghe, Vliegen, Trentin, Campenaerts, Hofstetter en Van Gestel. Met z’n achten zouden ze strijden om de overwinning. Zes Belgen zaten mee, maar ze moesten wel afrekenen met snelle mannen Trentin en Hofstetter.

De laatste kasseistrook, de Rue de Belle Vue, lag op drie kilometer van de streep. Maar er gebeurde helemaal niets bij de kopgroep. Dewulf probeerde nadien nog met een kleine prik, maar ze stevenden af op een spurt met acht. Van Gestel zette van ver aan en Trentin kwam uit zijn wiel. Hofstetter zat een klein beetje ingesloten, kwam er nog langs maar kwam op de streep net te kort. De Bondt werd nog derde.

Wat deden de Belgen?

De vroege vlucht kleuren. Met drie landgenoten (Boons, Lemmens en Saver) kleurde de helft van de kopgroep Belgisch. Saver hield als laatste Belg stand, maar ook hij werd ruim voor de echte finale ingerekend. Met nog 85 kilometer te gaan achtte ook Rune Herregodts zijn moment gekozen. Hij probeerde weg te rijden uit het peloton en kreeg landgenoot Stijn Daemen mee. Ze reden een half minuutje weg uit het peloton, maar konden de kloof naar de vroege vluchters niet dichten.

Helaas ook vallen. Bij het binnenrijden van de lokale ronden, op zo’n 95 km van de streep, kletste een behoorlijk grote groep tegen het asfalt. Onder meer Florian Vermeersch, de revelatie uit de herfsteditie van Parijs-Roubaix van vorig jaar, lag erbij en trok een ferme grimas. Zijn ribben leken geraakt. Na een achtervolging wist Vermeersch weer de aansluiting te vinden in het peloton.

Florian Vermeersch beleefde geen fijne dag in Wallonië. — © BELGA

Lotto Soudal was zeer aanwezig. De Belgische ploeg kwam met alleen maar Belgen aan de start, en of die er zin in hadden. Vermeersch had pech met z’n valpartij, maar verscheen toch weer voorin. Voordien was Van Moer de eerste man van Lotto die zijn neus aan het venster stak, even later plaatsten Frederik Frison en Arnaud De Lie een versnelling, maar ze werden tot de orde geroepen door Quick-Step Alpha Vinyl. En dan moest de beste Lotto-man nog komen.

Onze landgenoten waren de hele dag in beeld. Ook De Bondt, Naesen, Steels, Vliegen, Dewulf, Van Gestel, De Lie en Van Lerberghe lieten zich zien. Maar de sterkste was wellicht Victor Campenaerts. Net zoals in de Omloop gaf Campenaerts een beresterke indruk, gelukkig bleef pech hem deze keer bespaard. Hij zat meer wel dan niet op kop van de groep in de finale. Iedere aanval pareerde hij terwijl zijn kompanen zaten te puffen in z’n wiel en ook bij de beslissende move was hij bij de pinken.

Campenaerts gaf onderweg de beste indruk. — © BELGA

Verder nog iets dat u moet weten?

Wat de Omloop is voor Vlaanderen, is Le Samyn voor Wallonië: de eerste wedstrijd van het prille wielerseizoen. Le Samyn maakt sinds dit jaar deel uit van de Exterioo Cycling Cup, een nieuw regelmatigheidscriterium met elf eendagswedstrijden in België en Nederland. Met zijn zege wordt Trentin ook de eerste leider in het klassement. De volgende manche is de GP Jean-Pierre Monseré, komende zondag.

Met Niki Terpstra (TotalEnergies) stond er slechts één renner aan de start die de Le Samyn al twee keer wist te winnen. In zijn achtste deelname aan de Waalse voorjaarskoers bereikte hij voor de achtste keer de finish, maar van de Nederlander was vandaag geen spoor.