Sancties uit sportwereld tegen Rusland blijven komen: WK volleybal weg uit Rusland, Oekraïense voetbalinternationals roepen op tot verzet

De Russische inval in Oekraïne blijft ook in de sportwereld de gemoederen beroeren. Het WK volleybal bij de mannen is zo bijvoorbeeld intussen verplaatst van Rusland naar een andere locatie. Oekraïense voetbalinternationals roepen de voetbalwereld dan weer op om zich te blijven verzetten tegen de invasie.

Oekraïense internationals roepen voetbalwereld op zich te blijven verzetten tegen invasie

Een groep van dertien Oekraïense internationals, met daarin onder meer Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Andriy Yarmolenko (West Ham) en ex-Genkenaar Ruslan Malinovskyi (Atalanta), heeft de voetbalwereld in een video op sociale media opgeroepen zich te blijven verzetten tegen de Russische invasie in hun land.

“We vragen aan iedereen om zich blijven te verzetten tegen de Russische propaganda, om met alle mogelijke middelen de waarheid omtrent de oorlog in Oekraïne te vertellen”, klinkt het in de video, waarin de voetballers beurtelings aan het woord komen. “De vernielingen en het bloedvergieten moeten stoppen. Wij zeggen ‘neen’ tegen oorlog.”

Daarnaast zamelden de voetballers reeds 500.000 euro in om de Oekraïense strijdkrachten te ondersteunen in hun strijd tegen het Russische leger.

FIVB haalt WK volley weg uit Rusland, CEV legt schorsingen op

Na de Russische invasie in buurland Oekraïne, heeft de Internationale Volleybalfederatie FIVB beslist het WK mannenvolley, dat in augustus en september in het land gehouden zou worden, weg te halen uit Rusland, zo maakte de FIVB dinsdag bekend.

“Na de militaire invasie in Oekraïne, is de FIVB diep bezorgd over de huidige escalatie en de veiligheid van de Oekraïense bevolking”, klinkt het in de mededeling. “Het is onmogelijk om in Rusland een WK voor te bereiden en later ook te houden, gezien de oorlog in Oekraïne. De FIVB gaat nu op zoek naar een nieuw gastland.”

Afgelopen weekend klonk het nog dat het evenement zou doorgaan zoals gepland. “We moeten sport en politiek gescheiden houden”, verkondigde de FIVB toen.

De Belgische mannenploeg kon zich niet plaatsen voor het WK.

De Europese Volleybalconfederatie CEV heeft Rusland en Wit-Rusland dan weer volledig uitgesloten, zo bevestigde de federatie. “Alle nationale ploegen van Rusland en Wit-Rusland, atleten, clubs en officials hebben niet langer het recht om deel te nemen aan Europese competities”, klinkt het.

Russische oligarch Usmanov stapt op als voorzitter Schermfederatie FIE

De Russische oligarch Alisher Usmanov heeft zijn ontslag ingediend als voorzitter van de Internationale Schermfederatie FIE, zo werd dinsdag bekendgemaakt.

De 68-jarige Usmanov staat op de lijst die de EU maandag bekendmaakte, met daarop oligarchen die nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin. Zo worden onder meer hun tegoeden in de EU bevroren.

Usmanov heeft onder meer een zakelijk belang in de Engelse voetbalclub Everton, waar hij 36 miljoen euro heeft geïnvesteerd in het trainingscentrum. Een vijftal jaar geleden was hij een tijdlang in beeld als kandidaat-koper van RSC Anderlecht.

Ook Kanofederatie schuift Russen en Wit-Russen aan de kant

In navolging van heel wat andere sportbonden en op aanraden van het Internationaal Olympisch Comité IOC, heeft de Internationale Kanofederatie ICF Russische en Wit-Russische atleten geschorst, zo maakte de federatie dinsdag bekend met een persmededeling.

Atleten van beide landen kunnen daardoor niet meer deelnemen aan internationale wedstrijden. Ook werden Russische en Wit-Russische officials geschorst.