Carnavalsfeest in kleuterschool Meeswijk

Vrijdagochtend was het een kleurrijke bedoening aan de schoolpoort, iedereen kwam verkleed naar school. De dag begon met een polonaise door de gang, waarbij iedereen zijn outfit kon showen. Er werden groepsfoto’s gemaakt in de klas, als herinnering en daarna werd iedereen verwacht in de speelzaal, waar de muziek al door de boxen klonk.Er werd naar hartenlust gedanst en gefeest. Het blazen van serpentines mocht niet ontbreken, het maakte het geheel nog feestelijker.Van al dat bewegen krijg je honger! Gelukkig was er een pannenkoekenbakker aanwezig, die er voor zorgde dat de hongerige buikjes op tijd gevuld waren. Zo werd deze laatste schooldag niet enkel een dans-, maar ook een smulfestijn.