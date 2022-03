Herkse afvalverzamelaar riskeert fikse boete: “Ben een beetje een hamster geweest”

De betichte verscheen dinsdag in de Hasseltse correctionele rechtbank. Hij betwistte de inbreuken tegen het milieudecreet en de omgevingsvergunning in de Grotestraat niet. “Ik sorteer alles en probeer zoveel mogelijk te hergebruiken om de afvalberg te verkleinen. De overschotten breng ik naar een schrootbedrijf”, verklaarde hij zijn goede bedoelingen. “Een zware operatie en corona hebben me achteruitgezet. Niets kon ik nog afleveren. Sommigen beschouwen dat als afval, ik niet.” De man sprak van een uit de hand gelopen hobby waarna de rechter hem erop wees dat er gevaarlijke materialen voor het milieu en het grondwater tussen zaten. “Er is sprake van asbesthoudende materialen. En zelfs citernes waarvan u niet weet wat er in zit”, aldus de rechter. “Daar vang ik zeewater mee op. Om aquariums mee te vullen.”

Dwangsom

De gemeente Herk-de-Stad passeerde er al om een deel op te ruimen. Advocaat Philip Daeninck vroeg namens de gemeente een bedrag van 2.820 om de werken te vergoeden. “Dit sleept al sinds 2001 aan, het kan niet blijven duren.” Volgens de betichte is nu alles goed opgeruimd. “Wel liggen er nog balken en materiaal om te draineren (vooral in de achtertuin). Ik probeer zoveel mogelijk tweedehands aan te kopen om kosten te besparen. Misschien ben ik een beetje een hamster geweest.”

Zijn 73-jarige vrouw en zoon van 33 stonden ook terecht. Zij, omdat ze alles gedoogde en hij, omdat het deels op zijn eigendom lag. “Maar hun aandeel is kleiner.” Voor elk van hen vroeg de procureur 4.000 euro boete. De pater familias hangt 4 maanden cel met uitstel en 8.000 euro effectief boven het hoofd. “Hij is al twee keer eerder veroordeeld voor zijn verzamelwoede. De man kan niets weggooien”, sprak de procureur. Naast de boete vorderde hij nog een dwangsom van 125 euro per dag al hij het goedje niet opruimt. “Het afval ligt op onverharde grond en restanten uit onder meer accu’s dringen de bodem in.”

De verdediging betwistte de feiten niet en wees op de gezondheidsproblemen in het gezin. “De zoon heeft chronische leukemie. Zijn vader heeft een hersenoperatie ondergaan en blaaskanker gehad. Intussen is al veel puin verdwenen ondanks de problemen. Mijn cliënt heeft de intentie om die materialen te verwijderen.” Voor de zeventiger vroeg zijn advocaat een straf met uitstel, voor de zoon de opschorting en voor de moeder de vrijspraak. Vonnis op 29 maart. (GeHo)