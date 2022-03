Met de lente die stilletjes in aantocht is begint het misschien al eens te kriebelen: de lenteschoonmaak. Hoog tijd om die uitpuilende kledingkast onder handen te nemen. In plaats van kleding die je niet meer draagt weg te gooien, kun je vaak nog een extraatje verdienen door ze te verkopen op Vinted. Maar hoe doe je dat juist?