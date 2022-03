Andrei Tchmil reageert na misverstand met Johan Museeuw en gaat niet vechten in Oekraïne: “Dat heb ik nooit gezegd”

LEES OOK.Johan Museeuw kreeg telefoontje van oude rivaal Andrei Tchmil, die dicht bij oorlog in Oekraïne zit: “Ik weet niet of ik er morgen nog zal zijn, ik ga vechten”

“Het is een gek verhaal”, vertelt Tchmil aan L’Equipe. “Ik sprak Johan Museeuw onlangs aan de telefoon, ik vertelde hem over de moeilijke situatie in de regio en Oekraïne ligt heel dicht bij Moldavië, waar ik woon. Ik vertelde hem dat ik erin geslaagd was mijn vrouw en zoon over de grens naar Roemenië te sturen. Ik heb besloten in Moldavië te blijven om mijn fietsenfabriek en mijn werknemers te steunen. Vorige maand heb ik maar vier fietsen verkocht, maar ik moet de lonen van mijn werknemers betalen.”

“Ik heb Johan nooit gezegd dat ik zou gaan vechten. Johan moet verkeerd hebben begrepen wat ik in het Italiaans heb gezegd, ik ben een vredelievend mens en ik geloof nog steeds in een vreedzame oplossing van dit conflict. Natuurlijk raakt het mij persoonlijk, want ik heb familieleden, familie en vrienden in Oekraïne, maar ook in Rusland. Mensen zijn er kapot van dat het zover heeft moeten komen. Hier in Moldavië, lijkt het leven tot stilstand te zijn gekomen, mensen zijn bang. Maar in tegenstelling tot wat ik op sociale media zie verschijnen, ben ik niet Oekraïens en woon ik niet in Oekraïne. Ik ben Moldaviër en ik woon in Chisinau, de hoofdstad. De Oekraïense grens ligt hier 100 kilometer vandaan. Moldavië is een neutraal land. Ik weet waar ik het over heb, want ik was vroeger minister van Sport. Wij zijn niet verbonden met Rusland of de Europese Unie, wij willen dit conflict hier niet, ook al komen de gevechten dichterbij.”