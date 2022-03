PODCAST. Hoe ernstig is de nucleaire dreiging? “Duidelijke waarschuwing aan het Westen”

Sinds afgelopen weekend is de nucleaire dreiging groter geworden. De Russische president Vladimir Poetin liet zijn nucleair arsenaal op scherp zetten, als een reactie op de economische maatregelen tegen zijn land en de agressieve communicatie van de NAVO-lidstaten, zoals we hem net hoorden zeggen. Hoe serieus moeten we die dreiging nemen? En hoe moet het Westen daarop reageren?