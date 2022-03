Vrouw valt van balkon in Genk tijdens ruzie met jaloerse vriend

Of het ging om een ongeval, een vluchtpoging of een weloverwogen duw, blijft een raadsel. Maar dat de vrouw op 25 november 2021 van het balkon van hun appartement in Genk viel, staat vast. De onderbuur verwittigde eerder al de politie omdat de vrouw en haar 32-jarige vriend het tijdens een ruzie wel erg bont maakten. Nadien belde de buurvrouw terug om te melden dat de vrouw bebloed op haar terras lag.

Het slachtoffer had verschillende kneuzingen en een hersenschudding maar verkeerde niet in levensgevaar. De 32-jarige beklaagde zou nergens meer te bespeuren geweest zijn toen de agenten arriveerden. “Nadat mijn vriendin viel, ben ik naar de onderburen gelopen. Zij wilden de deur niet openmaken. Ik ben dan maar naar mijn werk vertrokken”, zo klonk zijn uitleg voor de Tongerse rechter.

Vertrappeld fruit

De agenten voerden meteen een huiszoeking uit in het appartement van het koppel. “Daar was veel wanorde. De televisie was stukgeslagen en er lag vertrappeld fruit op de grond”, aldus de procureur. De onderbuurvrouw verklaarde dat ze het koppel wel vaker slaande ruzie hoorde maken waarbij het slachtoffer om hulp riep. Deze keer zou er een discussie ontstaan zijn omdat de vrouw berichten aan het sturen was met haar ex-vriend. Haar jaloerse partner kon dat niet verkroppen.

Volgens de procureur staat het vast dat de vrouw voor haar val verschillende slagen in het gezicht moest incasseren. “Sommige fracturen van mevrouw kunnen niet verklaard worden door de val. De geweldpleging in het gezicht is duidelijk geen gevolg van de val”, aldus de procureur.

2 jaar cel

Hoe de vrouw van het balkon viel, blijft gokken. “Ik denk dat ze wilde vluchten uit angst en daarom van het balkon is gesprongen”, aldus de procureur. De vrouw zelf beweerde dan weer dat het ging om een spijtig ongeval toen ze de vuilbak buiten wilde zetten en daarbij uitgleed.

Volgens de aanklager heeft de dertiger geen schuldbesef. “Ter bescherming van beide partijen zou het verstandig zijn om de relatie te verbreken en hulp te zoeken”, zo klonk het. De procureur eist een celstraf van twee jaar en een geldboete van 8.000 euro omdat de man ook cocaïne op zak had toen hij gearresteerd werd.

De advocaat van de man vraagt de vrijspraak voor de slagen. “Het OM heeft een verdienstelijke poging gedaan om de waarheid te achterhalen. Maar we kunnen enkel vaststellen dat er niet genoeg bewijzen zijn voor de slagen, noch voor de val die veroorzaakt zou zijn door mijn cliënt.” Dat de man drugs bij zich had, wordt niet ontkend. Hiervoor vraagt zijn raadsman een straf met probatie-uitstel.

Vonnis volgt op 29 maart.