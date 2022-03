De Croo: “Gevolgen van oorlog in Oekraïne zullen we ook bij ons voelen”

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne

Na de Russische inval in Oekraïne heeft de Europese Unie een ongezien pakket aan maatregelen getroffen tegen Rusland. Het gaat onder meer om de sluiting van het Europese luchtruim voor Russische maatschappijen en toestellen, maar ook om een uitsluiting van bepaalde Russische banken uit het internationaal betaalverkeer en individuele sancties tegen onder meer president Vladimir Poetin en buitenlandminister Sergej Lavrov.

Premier De Croo waarschuwt voor Russische tegensancties, die pijn kunnen doen. “De gevolgen van de oorlog zullen we ook bij ons voelen. Daar moeten we duidelijk en eerlijk over zijn”, klonk het dinsdag op een persconferentie van de regering over de situatie in Oekraïne.

Economische impact dempen

België dringt bij de Europese Unie alvast “zeer sterk” aan op een pakket aan maatregelen om de economische impact te dempen, zei De Croo. “Deze klap zullen we zeker te boven komen, maar enkel als er voldoende solidariteit is, Europees maar ook binnen ons land”, klonk het.

Volgens De Croo betekent de Russische invasie in Oekraïne en de daaropvolgende Europese reactie “een omslag die onze toekomst zeer sterk zal bepalen”. “We leven vandaag in een ander Europa. Dit moment is zeer bepalend op gebied van veiligheid, defensie en energiebeleid. We zien een omkering van bijna 180 graden.”

Toetreding tot EU

De Oekraïense president Volodimir Zelenski riep de Europese Unie de afgelopen dagen op om zijn land onmiddellijk toe te laten treden tot de club van 27 lidstaten. Die oproep kwam er nadat Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen afgelopen weekend verklaarde dat Oekraïne na verlop van tijd inderdaad bij de Europese Unie zou horen.

Premier Alexander De Croo vindt dat België de “uitgestoken hand” van Oekraïne moet aannemen. “Oekraïne maakt deel uit van de Europese familie”, klonk het dinsdag op een persconferentie met ministers van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, van Defensie Ludivine Dedonder en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.

Lang proces

Maar “EU-lidmaatschap is een erg lang proces met veel eisen en hervormingen”, zei De Croo ook. “We moeten hopen dat de oorlog zo snel mogelijk stopt en dan op een zeer doorgedreven manier gaan samenwerken, maar daar moet je een aangepaste vom van partnerschap voor vinden. Het EU-lidmaatschap is iets heel anders.”

Voor De Croo kan dat ook een manier zijn om met andere landen in de regio om te gaan. “Het is nu zeer duidelijk wie onze partners zijn en welke de landen zijn die naar EU kijken en het zien als een baken van stabiliteit, veiligheid en democratie.”