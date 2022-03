Britney Spears wekt verbazing met naaktfoto’s: “Je hebt twee tienerzonen!”

Britney Spears heeft haar fans op sociale media getrakteerd op een aantal bijzondere kiekjes. De zangeres postte een serie foto’s waarop ze geheel naakt te zien is, maar daarbij haar intieme delen heeft afgeschermd met een diamantje. Niet iedereen lijkt gecharmeerd van de foto’s.

Britney Spears is op vakantie met haar verloofde Sam Asghari naar een zonnige bestemming, al heeft ze niet gezegd waar ze zich bevindt.

De zangeres postte een aantal roosjes emoji’s bij haar naaktfoto’s, wat fans doet vermoeden dat dit een verwijzing is naar ’Project Rose’, waarnaar ze het afgelopen jaar meerdere malen verwees. Dat project zou volgens ‘The Britney Army’ verwijzen naar de vrijheid van Spears, die ze uiteindelijk in november verkreeg dankzij de hulp van haar advocaat Mathew Rosengart. Toen werd het curatorschap van haar vader Jamie na ruim 13 jaar opgeheven.

Fans

Hoewel fans hun idool er prima uit vinden zien, maken ze zich ook wel zorgen om deze uiting. “Britney, je hebt twee tienerzonen! Denk je nou echt dat die hun moeder op deze manier op sociale media willen zien? Het is mooi dat je je artistieke vrijheid terug hebt maar denk ook even aan hen”, schrijft een volger.

Een ander zegt: “Vier je vrijheid, maar doe dat op een gepaste manier. Wij, en met ons de rest van de wereld, hoeven echt niet alles te zien. Doe lekker waar je zin in hebt maar sommige dingen moet je privé houden. Anders kun je net zo goed voor een vet bedrag poseren voor Playboy in plaats van zelf naaktfoto’s online gooien. Dan verdien je er tenminste nog wat aan. Maar op deze manier is het een beetje ongemakkelijk.”

