Van smeuïg dessert tot smerige drek: kindervoorstelling in C-mine over spijsvertering

Danseres en performer Valeria Secchi is gefascineerd door hetgeen veel mensen doet walgen van afschuw: de reis van voedsel door ons lichaam. Zonder scrupules toont ze wat er eigenlijk met een puddinkje gebeurt als je het opeet, in het theaterstuk Once Upon a Pudding.

STORMOPKOMST is een kunstenfestival voor jong en oud, en houdt op zondag 6 maart halt in C-mine met de themadag Vuil Spel. Valeria Secchi en Giulia Cauti bekladden de affiche met allerlei drek en smurrie. De Italiaanse artiesten gaan samen op zoek naar wat er met dat oogverblindende dessertje gebeurt, nadat het door onze ingewanden tot smerige brei verpulverd wordt.

“Ik ben gefascineerd door de spijsvertering”, vertelt Secchi die al voor veel dansvoorstellingen in België en Italië werkte. “Dat begeerlijke lekkernijen tijdens een biologisch proces in een pap veranderen waar iedereen van walgt, vind ik interessant. Ik wilde de weg die voedsel aflegt door onze organen vertalen in beweging.”

© Boris Bruegel

Het was de populaire cartoon Once upon a time... Life, in het Nederlands: ‘Er was eens... het Leven’, uit haar kindertijd, die Secchi aan het denken zette. “In deze tekenfilm wordt op een grappige en simpele manier uitgebeeld wat er in een mensenlichaam gebeurt. De naam van mijn voorstelling is geïnspireerd op die cartoon, maar ik wilde het échte werk laten zien. Als kind krijgen we geen realistisch beeld voorgeschoteld van dingen die ons doen walgen, ook al maken ze een belangrijk deel uit van ons leven.”

Doordringende geur

Christoph Gotzen schreef de muziek en Giulia Cauti nam de kostuums voor haar rekening. “Giulia en ik leerden elkaar kennen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Alle kostuums en attributen zijn gemaakt van bioplastics, die de vochtigheid en veelzijdigheid van organische holtes goed visualiseren. We willen een donkere plek met verschillende texturen en een doordringende geur creëren.”

Kinderen kunnen zelf ook aan de slag gaan met eierschalen, klokhuizen, verwelkte bloemen en aardappelschillen. “Los van de theatervoorstelling, zal Giulia tijdens een workshop leren koken met afval. Uitvinders die graag hun handen vuil maken, zijn welkom om mee te doen.”

‘Once Upon a Pudding’, zondag 6 maart om 13 uur, 14.30 uur en 17 uur. De workshop met Giulia is doorlopend. Info en tickets c-mine.be

Nog meer viezigheid op Vuil Spel:

Circuit: Bouw samen aan een muziekstuk met verschillende kunstenaars. Ontdek hoe lang een muzieknoot kan duren of hoeveel klanken er zijn. Doorlopend uit te proberen, de hele dag lang.

Voor Morgen: Samen met textielkunstenaar Lisa Ijeoma naai je een groot lappendeken uit lapjes stof die je zelf mag kiezen. Doorlopend en workshops (30 minuten), om 13.30 en 15.30 uur.

DIY Zeepkarren race: Bouw en verbouw je eigen voertuig, sleutel eraan als een echte mechanieker. De mooiste kar verdient een beloning. Atelier en wedstrijd, van 14 tot 18 uur.