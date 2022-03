Het Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht dreigt te moeten stoppen met haar vrijwilligerswerk. Net nu de eerste aanmeldingen uit Oekraïne binnenkomen, slaken ze een noodkreet. Al 25 jaar werkt de vzw zonder subsidies. De vrijwilligers helpen nieuwkomers en mensen op de vlucht met het leren van de taal, een woning zoeken of met administratieve taken. Maar er is dringend nood aan een voltijdse coördinator die betaald wordt.