Hoeselt

Drie Hoeseltse woonzorgcentra zijn door de Vlaamse Zorginspectie op een zwarte lijst gezet. Ook een rusthuis in Tongeren is gebuisd voor de inspectierapporten. Dat maakt dat 30 procent op de zwarte lijst Limburgs is. Volgens Hoeselts burgemeester Werner Raskin gaan de klachten in zijn woonzorgcentra hoofdzakelijk over de verouderde infrastructuur. De zorg voor de bewoners komt niet in het gedrang.