Emma Bjerg zegeviert in Le Samyn des Dames na bizarre slotfase

De Deense Emma Bjerg (Movistar Team) heeft na een bizarre laatste kilometer Le Samyn des Dames op haar naam geschreven. Op een lastig parcours in en rond Dour met onderweg enkele lastige kasseistroken, kwam het peloton in de laatste meters toch nog bij de twee ontsnapten, Vittoria Guazzini en Shirin van Anrooij, waarna Bjerg er onbedreigd uitkwam in de sprint. De Italiaanse landgenotes Consonni en Guazzini mochten mee het podium op.

Net zoals de heren stond voor de vrouwen met Le Samyn des Dames de opener van het Waalse wielerjaar op het programma. De vrouwen kregen een lastig, maar wel zeer kort parcours voor de wielen geschoven. Slechts 99.4 kilometer moeten de dames afleggen, al moeten ook zij in de lokale ronden over de kasseistroken van de Rue du Vert Pignon en de Rue de Belle Vue en over de listige kasseiklimmetjes Côte de la Roquette en Côte des Nonettes. Vorig jaar werd de wedstrijd gewonnen door Lotte Kopecky, maar zij verscheen dit jaar niet aan de start in Quaregnon. Met Clara Copponi, Shari Bossuyt, Sofia Bertizzolo, Letizia Paternoster, Grace Brown, Emma Bjerg, Shirin van Anrooij, Elynor Backstedt en Chloe Hosking stonden toch wat mooie namen aan het vertrek.

Met nog 30 kilometer te gaan achtte Grace Brown haar moment gekozen. De Australische hardrijdster van FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope trok ten aanval, Elizabeth Holden (Le Col - Wahoo) schoof mee, maar veel voorsprong kregen ze niet. Even later moest Holden ook weer lossen. Brown zette dan maar alleen door en ze reed 40 seconden bij mekaar op een uitgedund peloton, maar onder aanvoering van Movistar Team en UAE Team ADQ liep het verschil tien kilometer verder terug tot een twintigtal seconden.

Bijna een chasse patate

Ook Trek - Segafredo stak een handje toe in de naam van Shirin van Anrooij. De jonge Nederlandse kennen we vooral uit het veldrijden, maar werd enkele dagen geleden ook al knap vijfde in de sterkbezette Omloop van het Hageland.

In de aanloop naar de Côte de la Roquette, op 13 kilometer van de streep, ging Alice Barnes van Canyon//SRAM Racing in de tegenaanval. Barnes leek het gaatje naar Brown te dichten, maar het leek een chasse patate te worden. De Britse bleef op 20 meter hangen van Brown en zag de Australische almaar kleiner worden. Brown keek achterom, wachtte dan toch op Barnes om vervolgens los uit de wielen gereden te worden door de Britse.

FDJ verprutst het zelf

Na de Côte des Nonettes kwam alles weer samen. Er bleef een elitegroepje van een twintigtal rensters over. Van Anrooij had duidelijk wonderbenen, want op zes kilometer van de streep ging ze nu zelf in de aanval. Ze kreeg Vittoria Guazzini (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) mee. Van Anrooij wist van geen ophouden en op de Rue de Belle Vue, de laatste kasseistrook van de dag, trok ze verschroeiend door. Hierdoor liep het verschil met het peloton zienderogen op en leken de twee te duelleren voor de zege.

Guazzini kleefde als een zandzak in het wiel en weigerde over te nemen. Ze zat in prima positie om het af te maken, tot een ploegmate van haar op de licht oplopende finishstrook de kloof met de twee leiders dichtte. Emma Bjerg bedankte voor deze blunder, kwam uit het wiel en reed met de vingers in de neus naar de zege. De Italiaanse landgenotes Consonni en Guazzini - die dus nog derde werd - mochten mee het podium op. Met deze onbegrijpelijke actie gaf FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope een quasi zekere zege uit handen. Na een tweede plaats vorig jaar volgt nu het hoogste schavotje voor de Deense Bjerg.

© Hugo Coorevits

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uitslag - Le Samyn des Dames

1. Emma Bjerg (DEN)

2. Chiara Consonni (ITA)

3. Vittori Guazzini (ITA)

4. Susanne Andersen (NOR)

5. Clara Copponi (FRA)

6. Marjolein Van ’t Geloof (NED)

7. Shirin Van Anrooij (NED)

8. Alice Barnes (GBR)

9. Shari Bossuyt (BEL)

10. Laura Tomasi (ITA)