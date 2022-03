Kortstondig incheckproblemen bij TUI dinsdag

Dinsdagvoormiddag kreeg het incheck-systeem van luchtvaartmaatschappij TUI te maken met technische problemen. Het was niet onmiddellijk duidelijk waar het probleem zat, maar Piet Demeyere, woordvoerder van TUI, verzekert dat het probleem niet bij hen lag. “Alle gebruikers van dat systeem over heel de wereld hebben te maken gehad met een panne. Daardoor moest er op de ouderwetse manier ingecheckt worden. Dat heeft ervoor gezorgd dat het allemaal wat langer duurde, maar er is vandaag slechts één vlucht met vertraging vertrokken. Het is sowieso een bijzonder rustige dag voor ons.”

Na de middag was het probleem al opgelost. Volgens Demeyere ging het om een puur technisch probleem en zou er geen sprake zijn van kwaad opzet. “Het duurde even omdat het land per land moest hersteld worden.” (sgg)