Van wolken naar winterbar: op deze wandeling in Vechmaal hoor je nog echt de stilte

Kleine vampieren, troebel bier en het spel van wolken in open ruimte. We komen het allemaal tegen op onze tocht in en rond Vechmaal. Dat, en hoorbare stilte. Ga dat zelf ervaren in Heers, en warm je knoken achteraf in een gezellige winterbar.

Wandelen en jezelf laven aan het landschap is één ding. Daarna even nagenieten van een drankje in een gezellig café een ander. Meer bepaald: een meegenomen extraatje, de kers op de taart als u wil. In dat opzicht koesteren we goeie herinneringen aan onze wandelingen in Vechmaal. Regelmatig arriveerden we zo in herberg De Horne, ons vertrek- en eindpunt. Goeie garnaalkroketten, die je kan eten met zicht door de grote ramen op de omliggende velden met populieren en vredig grazend vee.

© Christof Rutten

Cognac

We hadden toen een tocht gedaan door de kou en de regen en kwamen verkleumd binnen. We bestelden een koffie én cognac, om op te warmen. De ober - een oudere man, chique in pak - zag de bibber op ons lijf en gaf ons een extra grote scheut cognac. Gratis. Kou meteen vergeten. Dikke glimlach op onze smoel.

© Christof Rutten

Als we nu aan de Horne staan voor nog eens een tocht door dit magnifieke Haspengouwse landschap, is de herberg gesloten. Maar aan het eind van de tocht wacht een verrassing. Maar voordat we daar arriveren: eerst en route!

Stilte horen

© Christof Rutten

Zuidwaarts, op het parcours van de oranje bol. Langs de fraaie witte kasteelhoeve tot we aan de splitsing naar links gaan. Boomgaarden in zicht, en al snel: leegte. Rechts van ons opent zich een weids landschap van golvende velden. Je kan hier héél ver kijken, en niets staat in de weg om te genieten van het spel van de wolken dat zich in alle ruimte kan ontvouwen. We hebben ook wel iets met die verlaten, eindeloos lijkende betonnen landbouwwegen die zich dwars door de velden heen snijden. Ze lijken altijd uit te nodigen tot een extra omwegje. En ook: hier kan je nog eens stilte ‘horen’.

Vampieren

© Christof Rutten

Het is maar één troef van deze wandeling, want er zit wel degelijk afwisseling in. Eens de betonweg af, moet je een klein stukje over de gewone weg wandelen (niet druk) om dan links af te slaan, weer door de velden. Nu duiken ook bomen op en tussen het loof: grotten. Of kuilen, zoals ze hier worden genoemd.

© Christof Rutten

Dit is mergelgebied met makkelijk te ontginnen materiaal dat al sinds de Romeinen wordt gebruikt. De openingen die naar het ondergrondse gangenstelsel leiden, zijn om veiligheidsredenen afgesloten. En ook om de vleermuizen die hier nu een plekje hebben gevonden met rust te laten. Inclusief de Myotis emarginatus, lezen we: de ‘ingekorven vleermuis’. Wollig, klein, veeleisend op het vlak van leefgebied. Niet moeders mooiste, al denkt ie in tegenovergestelde richting daar wellicht het zijne/hare over. Kleine vampiertjes die het niet op uw bloed, maar op spinnen of insecten hebben gemunt.

Blonden Os

© Christof Rutten

De tocht gaat wat omhoog tot we aan een punt komen waar we linksaf moeten, door een prachtige holle weg waar het weer langzaam naar beneden gaat. We komen opnieuw tussen boomgaarden terecht op slingerende wegen. We passeren weer prachtige Haspengouwse hoeves. Het dorp is nu in zicht. En we lusten wel weer een cognac. De Horne was echter dicht. Maar… Eens we Vechmaal bereiken, duikt er plots een winterbar op. De Heriberga Femala. De stoof brandt lekker in een oude stal die opgesmukt is met tweedehands en vintage meubeltjes. Er zitten muzikanten met wie we een fijn gesprek voeren en nippen aan een Blonden Os, een aangenaam, troebel biertje uit Brugge.

De uitbaters die aan hun droomplekje bouwen, zijn creatief. Hij is jarenlang fotograaf geweest in de backstage van modedefilés van Belgische topmodeontwerpers, zij is in de weer met haar gitaar en songteksten. Buiten is er een grote vuurschaal waar je met een hele groep rond kan plaatsnemen. Nog maar net uit het wolkenlandschap gestapt, en nu zitten we binnen in de wolken. Top!

© Christof Rutten

Praktisch

Aard van de wandeling

Aangegeven als Greenspot Heks. Licht heuvelachtige wandeling, op zowel verharde als onverharde wegen, langs grotten en fraaie (kasteel)hoeves, door open landschap maar ook met stukken door holle wegen en het dorpje Vechmaal.

© christof rutten

Afstand

5,7 km

Andere afstanden: rood 8,8 km en geel 11,9 km

Signalisatie

Oranje bol

Parking/Start

Herberg De Horne, Brugstraat 30, Heers

50.760438, 5.369106