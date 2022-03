Tonnie Mahnic (93) staat al 68 jaar achter de tapkraan

Tonnie Mahnic is de dochter van Sloveense ouders die in de jaren twintig naar Limburg migreerden. Zij werd in 1928 in België geboren en staat binnenkort reeds 68 jaar aan de tapkraan.

Het begon in het volkscafé Metropool en in 1960 in een nieuwe zaak aan het kerkplein van Lanklaar: café De Pacific, een naam die verwijst naar vrede en rust. Inmiddels is het pand van eigenaar veranderd, maar de 93-jarige Tonnie steekt nog wel een handje toe als het druk is. Zij kent de stiel op haar duimpje. Iedereen werd bij haar vriendelijk ontvangen en goed bediend. En zoals dat aan het buffet nu eenmaal gaat, werd er vaak lief en leed verteld en werden allerlei praatjes verkocht. Tonnie had een luisterend oor maar enkele belangrijke principes: “Horen, zien, zwijgen!” Ondanks haar 93 lentes is Tonnie nog vitaal en goed bij de pinken. De rozenkrans heeft haar, tot op vandaag, altijd kracht en moed gegeven. Met rond de veertig nakomelingen en de talloze klanten die bij haar over de vloer kwamen, heeft zij een vruchtbaar leven opgebouwd. Enige tijd geleden kwam zij nog in beeld in de TV-serie Beau Sejour.