Hof van Eef organiseert eerste infoavond

“Uiteraard zijn we al twee jaar lekkere groenten voor onze groentepakketten aan het telen. Heel wat mensen hebben ons al leren kennen. Maar we willen alle Hasselaren de kans geven om Hof van Eef en onze formules van groentepakketten te ontdekken. Dus organiseren we nu onze eerste infoavonden. Tot nog toe kon dat natuurlijk niet door corona”, beschrijft Eef Coolen, leading lady van de Hof. Drie jaar geleden kocht de Hasseltse tuinarchitecte het perceel aan de Runksterkiezel 113. Voordien was hier park Natuur en Cultuur met buxussen in de meest uiteenlopende vormen geschoren, van hertjes en kabouters tot de maagd Maria tijdens de Virga Jessefeesten. “Ik zag het terrein en werd er meteen verliefd op”, vertelt Eef Coolen. Lang had ze niet nodig om tot het idee van Hof van Eef te komen: een ecologische stadsmoestuin waar groenten lokaal en duurzaam geteeld worden en bezoekers opnieuw kunnen ontdekken waar bloemkolen, bonen, bieten en broccoli echt vandaan komen. “We willen mensen, in de eerste plaats uiteraard Hasselaren, weer de kans geven om gezonde groenteteelt dichtbij huis te zien en te ervaren. Want die band met de lokale landbouw zijn heel wat mensen toch kwijt. Het is leuk en tegelijk leerrijk om hier de prinsessenbonen aan de struiken te zien hangen, de komkommers te zien klimmen of de wortelen letterlijk uit de grond te zien opduiken.” De groenten worden aan de man gebracht via een abonnementsformule. Hoe dat precies in zijn werk gaat, kan je opsteken tijdens de infoavonden. “We organiseren twee momenten: op woensdag 2 maart en op dinsdag 8 maart, telkens van 18 tot 19.30 uur. We vragen wel dat mensen zich vooraf inschrijven, zodat we alles veilig kunnen organiseren. Iedereen is welkom, kom zeker eens een kijkje nemen.”YaconEn wat voor groenten loop je tegen het lijf in de hof? “Het zijn bewust vooral de traditionele groenten die je hier zal vinden, van ijsbergsla, prei en boerenkool tot tomaten, aubergines en paprika’s. Met af en toe ook een uitdaging zoals vergeten groenten als schorseneren en postelein of een vleugje exotisch met yacon. En uiteraard ook sappig klein fruit, zoals frambozen, aardbeien en braambessen.” Vanaf mei trappen ze op de hof ook af met gegidste wandelingen, rondleidingen en schoolbezoeken. “Het is zeker de bedoeling dat dit een wandelpark wordt, ik heb daarvoor speciaal een ‘avenue’ aangelegd door de hof. De ‘Eevenue’ – naar mijn naam - noemen ze die hier al (lacht).”Info: infoavond Hof van Eef, woensdag 2 maart en dinsdag 8 maart, telkens van 18 tot 19.30 uur. Vooraf inschrijven via info@hofvaneef.be.