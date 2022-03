Helden en schurken in bib Beringen tijdens de jeugdboekenmaand

Maart is traditioneel jeugdboekenmaand en ook dit jaar kunnen jonge lezertjes in Beringen heel wat beleven in de bibliotheek. Thema dit jaar is ‘Helden en schurken’.

De bib herbergt een groot aanbod aan helden en schurken, in alle formaten en vele gedaanten, verstopt in grote, kleine, dikke of dunnen boeken. Naast het zoeken naar een leuk, spannend boek, kan je deze maand deelnemen aan een heuse ‘Helden- en schurken’-zoektocht. “In onze bibliotheek hebben zich heel veel helden en schurken verstopt. Sommigen van hen zijn vermomd en zien er net een beetje anders uit. Ga jij op speurtocht? Je krijgt aan de balie een mooie plaktattoo na afloop”, aldus schepen van bibliotheek Jessie De Weyer.Daarnaast is er een leuke kleurwedstrijd. Ook hier krijgt elke deelnemer een tattoo en de indieners van de mooiste kleurplaten maken kans om een jeugdboek te winnen. Tot slot zijn er toffe maskers om op de foto te gaan als held of schurk.“Jongeren aan het lezen krijgen, is een belangrijke opdracht voor onze bib. De jeugdboekenmaand is dan ook telkens een uitgelezen kans om hen te laten kennismaken met het aanbod en de werking van onze bibliotheek,” aldus schepen voor bibliotheek Jessie De Weyer.Ben je benieuwd wat er tijdens de jeugdboekenmaand nog allemaal op het programma staat? Hou dan zeker de website www.beringen.be/bibliotheek en de sociale media in de gaten.