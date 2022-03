Loketbediende bpost (60) steelt geld van klanten en wordt ontmaskerd door detective

Op 16 februari 2018 stapte een van de opgelichte klanten naar de filiaalhouder van het postkantoor in Tongeren nadat hij vier verdachte transacties vanaf zijn rekening met een totaalwaarde van 6.500 euro opmerkte. “Hij had er zelf geen weet van”, zo sprak de procureur. De zestigjarige loketbediende die de klant verderhielp, werd op het matje geroepen. Ze beweerde eerst dat het ging om een vergissing en beloofde de centen terug te storten.

Valse handtekeningen

Een privédetective spitte de zaak uit en bracht aan het licht dat de vrouw regelmatig klanten oplichtte. “Ze viseerde voornamelijk 65-plussers”, zo stelde de aanklager. “Ze haalde telkens ronde bedragen af, tussen dan 1.500 en 2.500 euro. Ze had een vertrouwensrelatie met de klanten en voerde de transacties uit door middel van valse afhalingsbewijzen en handtekeningen.” De voormalige loketbediende van het postkantoor pleegde de feiten in 2017 en 2018, na een jarenlange loopbaan.

Geld teruggeven

De vrouw gaf de feiten schoorvoetend toe en sprak over geldnood. “Ik werkte er al zoveel jaren. Ik was misschien naïef geworden en haalde die bedragen af zonder veel na te denken. Ik weet het ook allemaal niet zo goed”, zo sprak ze. “Ik heb enorm veel spijt dat dit gebeurd is en ik ben me ervan bewust dat ik die mensen hun vertrouwen geschonden heb. Ik wilde mezelf niet rijk maken en het was de bedoeling om het geld terug te geven.”

Misbruik van vertrouwen

De Tongerse rechter veroordeelde de vrouw tot een celstraf van twintig maanden en een geldboete van 1.200 euro. “Daar waar klanten een bank zouden mogen beschouwen als een baken van vertrouwen, waaraan ze met een gerust hart hun spaargeld kunnen toevertrouwen maakte beklaagde op schromelijke wijze misbruik van dit vertrouwen en dit op jarenlange basis. Net de mensen die ze goed kende, als jarenlange collega of klant, en die haar blind vertrouwden, maakte ze geld afhandig. Ze deed het louter uit winstbejag”, zo luidt het vonnis.

In totaal moet de vrouw een bedrag van 17.910 euro terugbetalen aan haar voormalige werkgever, die de bestolen klanten reeds vergoedde.