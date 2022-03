Werkstraf en boete voor stropers in gebied van wolvin Naya

Een man (70) uit Hechtel is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 80 uur werkstraf voor het jagen in wolvengebied. Een 80-jarige kompaan, eveneens uit Hechtel, kreeg een boete van 8.000 euro. Twee Nederlanders verschenen dinsdag voor gelijkaardige feiten voor de rechter en riskeren gelijkaardige straffen.

Het Hechtels duo liep in 2019 tegen de lamp op het militair domein Kamp van Beverlo. In de periode dat wolvin Naya verdween, legde de jongste van de twee een metalen strop op het terrein. Hij dropte er slachtafval bij om dieren te lokken. De man verklaarde het beu te zijn dat everzwijnen zijn naburige weide kwamen omwoelen en gebaarde van krommenaas als het over de wolf ging. Hij had ook een wildcamera gehangen en daarop was ook de 80-jarige met een jachtgeweer te zien.

Met de verdwijning van wolvin Naya hebben de zeventiger en de tachtiger niets te maken. Wel zijn ze veroordeeld voor inbreuken op het jachtdecreet. “Dat de betichte dieren wou afschrikken met een strop is ongeloofwaardig. Hij lokte ze net naar daar met slachtafval. Niet logisch”, aldus de procureur tijdens het proces.

Het leggen van de strop komt de jongste op 80 uur werkstraf en de verbeurdverklaring van zijn camera te staan. De oudere jager moet 8.000 euro boete betalen voor het niet respecteren van de jachtrechten en -tijden. Samen draaien ze op voor een schadevergoeding van 1.320 euro aan Vogelbescherming Vlaanderen.

Nog meer jagers

Dinsdag stonden ook nog twee Nederlanders in Hasselt terecht voor het jagen in hetzelfde wolvengebied. In september 2019 waren enkele militairen en Agentschap Natuur en Bos met een drone op zoek naar wolvin Naya. In het militair Kamp van Beverlo bemerkten ze al snel een terreinwagen in een gebied waar geen jachtrechten waren toegekend. Twee jagers werden met geladen geweren staande gehouden. Ze hadden een jachttenue aan en een warmtecamera op zak. Bij zonsondergang trokken ze doorheen het gebied.

Het parket vorderde twee maanden cel met uitstel tegen de verdachten en een effectieve boete van 8.000 euro. De verdediging ging voor de vrijspraak. “Zaten ze wel in verboden gebied? Er is geen landmeter afgekomen om exact te meten waar ze zich bevonden. Er is geen objectieve vaststelling. Bovendien waren de wapens nog niet schietklaar. Men moest eerst het wapen nog manipuleren om de kogel uit het magazijn in de loop te duwen”, aldus de advocaat die ook nog schermde met allerhande doorgangsvergunningen. Ook van hen is evenmin bewezen dat ze iets met de dood van wolvin Naya en haar welpen zouden te maken hebben. Vonnis in deze zaak op 29 maart.