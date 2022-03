Politiekantoor in brand gestoken met molotovcocktails na uit de hand gelopen arrestatie

Op een filmpje is duidelijk te zien hoe twee personen, waarvan één op een step, proberen om het commissariaat in brand te steken. Er zijn verschillende kleine explosies te zien. De aanval is volgens politiebronnen het gevolg van een uit de hand gelopen arrestatie in een drugsdossier eerder op de avond. Het zou daarin gaan om twee rivaliserende drugsbendes die goed gekend zijn bij het gerecht.

Volgens onze informatie kon geen van de aanvallers worden opgepakt. Bij de aanval vielen gelukkig geen gewonden. Het commissariaat raakte wel beschadigd. Ook de auto van een onfortuinlijke man die toevallig nog een aangifte wilde komen doen moest eraan geloven.