Russische nummer één in het tennis spreekt zich uit tegen oorlog die haar thuisland voert: “Verlamd van angst”

De Russische toptennisster Anastasia Pavlyuchenkova, met haar veertiende stek op de WTA-ranking de hoogst genoteerde Russin, heeft zich openlijk uitgesproken tegen de oorlog en het geweld in Oekraïne.

“Als tennisster vertegenwoordig ik Rusland al mijn hele leven. Dit is mijn thuis en mijn land. Maar nu ben ik verlamd van angst, net als mijn familie en vrienden. Maar waar ik geen schrik van heb, is mijn mening publiekelijk verkondigen. Ik ben tegen oorlog en geweld”, schreef Pavlyuchenkova op Twitter.

“Persoonlijke ambities of politieke motieven rechtvaardigen geweld niet. Dit ondermijnt niet alleen onze toekomst, maar ook die van onze kinderen. Ik ben in de war en weet niet wat te doen om te helpen. Ik ben niet meer dan een atlete die tennis speelt. Ik ben geen politieker en geen publiek figuur. Ik heb hier dan ook geen ervaring in. Ik kan alleen openlijk mijn mening verkondigen door te zeggen dat ik niet akkoord ga met wat er nu gebeurt. Stop het geweld, stop de oorlog.”

De verklaring komt er op een moment dat de ATP, WTA en ITF nog geen eventuele sancties genomen hebben tegen Russische en Wit-Russische tennisspelers. Het Internationaal Olympisch Comité IOC gaf maandag nochtans de aanbevelingen aan sportorganisaties om atleten van beide landen niet meer te laten aantreden in internationale competities. De Oekraïense tennisster Elina Svitolina weigert deze week alvast in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (hard/239.477 dollar) tegen de Russin Anastasia Potapova te spelen.

“Ik wil meedelen dat ik niet zal spelen in Monterrey, noch in elke andere wedstrijd tegen een Russische of Wit-Russische tennisster, tot de bevoegde instanties de nodige maatregelen hebben getroffen”, schreef de nummer 15 van de wereld.

“Ik wijs geen Russische atleten met de vinger”, benadrukt ze verder. “Zij zijn niet verantwoordelijk voor de invasie in ons thuisland. Meer nog, ik wil hulde brengen aan alle spelers, vooral Russen en Wit-Russen, die dapper standpunt innemen tegen de oorlog. Hun steun is essentieel”, besluit ze.